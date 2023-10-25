ميتسوبيشي موتورز تتوقف عن إنتاج السيارات في الصين

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- أعلنت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية يوم الثلاثاء أنها ستتوقف عن إنتاج السيارات في الصين.

بالنسبة للإنتاج المحلي، أنشأت شركة صناعة السيارات مشروعًا مشتركًا مع شركة مجموعة قوانغتشو للسيارات والبيت التجاري الياباني شركة ميتسوبيشي في عام 2012. وسيتم نقل أسهم الشركات اليابانية في المشروع المشترك إلى الشركة الصينية.

وستتكبد شركة ميتسوبيشي موتورز خسارة غير عادية قدرها 24.3 مليار ين للعام المالي الحالي المنتهي في مارس/ آذار 2024 نتيجة للانسحاب. لكن الشركة قالت إنه لا يوجد تغيير في توقعات أرباحها لهذا العام في هذه المرحلة.

وفي الصين، يتقدم التحول إلى السيارات الكهربائية بسرعة. وقد تخلفت شركة ميتسوبيشي موتورز في هذا الاتجاه، مع تدهور ربحيتها هناك.

وقالت شركة صناعة السيارات في بيان: ”إن التحول إلى السيارات الكهربائية يتسارع بشكل أسرع من المتوقع، ويخضع المستهلكون بسرعة لتغييرات كبيرة في اختياراتهم للعلامة التجارية والقطاعات“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)