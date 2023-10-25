اليابان تفكر في خفض ضريبة الدخل بمقدار 40 ألف ين

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طوكيو - (جيجي برس) -- تدرس الحكومة اليابانية والمعسكر الحاكم فكرة خفض ضريبة الدخل بمقدار 40 ألف ين لكل دافع ضرائب كجزء من الإجراءات الاقتصادية الشاملة القادمة، حسبما ذكرت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء.

كما أنهم يتطلعون إلى خفض ضريبة الدخل بمقدار 40 ألف ين إضافية لكل فرد من أفراد الأسرة المعالين. ويجري النظر أيضًا في فكرة دفع إعانة نقدية قدرها 70 ألف ين للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من مدفوعات الضرائب السكنية.

ظهرت هذه الأفكار بعد أن أعرب رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو عن حرصه على إعادة جزء من نمو عائدات الضرائب في السنوات الأخيرة إلى الجمهور. وقد يصل المبلغ الإجمالي الذي سيتم إرجاعه من خلال التخفيض الضريبي والإعانة النقدية إلى حوالي 5 تريليون ين.

وقدمت الحكومة مسودة لحزمتها الاقتصادية المخطط لها في اجتماعات الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه كيشيدا وشريكه في الائتلاف، حزب كوميتو، بهدف اتخاذ قرار مجلس الوزراء بشأن الحزمة في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويعتزم كيشيدا إصدار تعليمات للجان أبحاث النظام الضريبي التابعة للحزبين لتسريع المحادثات حول كيفية إعادة جزء من نمو عائدات الضرائب إلى الجمهور في اجتماع سياسي بين الحكومة والمعسكر الحاكم يوم الخميس.

النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)