【فيديو】خدمة توصيل الأدوية بواسطة الطائرات المسيّرة والروبوتات في اليابان

أخبار اليابان

واكاياما -(جيجي برس) -- أجرت مدينة هيداكاغاوا في محافظة واكاياما، بالتعاون مع جامعة واكاياما الطبية وشركة KSK (مدينة أوساكا)، تجربة توضيحية لتوصيل الأدوية باستخدام الطائرات المسيرة وروبوتات التوصيل. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تنفيذ المشروع، بهدف إنشاء نظام يمكنه توفير إمدادات مستقرة من الأدوية في حالة وقوع كارثة أو حالة طوارئ واسعة النطاق، ونقل الأدوية إلى المناطق الجبلية باستخدام الطائرات المسيرة. وحلقت بشكل أوتوماتيكي بالكامل على مسافة حوالي 21 كيلومتراً وعلى ارتفاع أكثر من 150 متراً، وأثبتت طيرانها خارج خط الرؤية المعادل للمستوى 3.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)