الكشف عن منطقة الأميرة مونونوكي الجديدة في حديقة غيبلي في اليابان

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آيتشي - (جيجي برس)-- تم الكشف عن منطقة جديدة تحت عنوان ”الأميرة مونونوكي“، وهو فيلم من إنتاج شركة الأنيمي اليابانية الشهيرة استوديو غيبلي، أمام الصحافة في حديقة غيبلي، والتي تجمع عالم أفلام غيبلي تنبض بالحياة في هذه المدينة الواقعة بوسط اليابان يوم الأربعاء.

سيتم افتتاح منطقة قرية مونونوكي داخل المنشأة في مدينة ناغاكوتي بمحافظة آيتشي في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، لتعرض مناظر غابات قرية ”ساتوياما“ في اليابان.

وتتميز المنطقة الجديدة بوجود شريحة بطول 3.4 متر تحمل طابع اللورد أوكوتو، وهو إله خنزير يظهر في فيلم الأميرة مونونوكي، بالإضافة إلى تمثال للروح الشيطانية، وهي أيضًا شخصية في الفيلم تعيش في الغابة.

سيتمكن رواد المنتزه من الاستمتاع بصنع كعكة الأرز ”غوهي-موتشي“، وهي إحدى الأطباق المحلية، في منشأة تاتارا-با داخل المنطقة.

سيتعين على زوار قرية مونونوكي شراء تذكرة مجمعة تسمح لهم بالوصول إلى كل من المنطقة الجديدة ومستودع غيبلي الكبير، المنطقة الرئيسية في المنتزه، بموجب نظام الحجز المسبق. تبلغ تكلفة التذكرة 2500 ين للشخص البالغ في أيام الأسبوع و3000 ين في عطلات نهاية الأسبوع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)