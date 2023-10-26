المحكمة العليا في اليابان تقضي بعدم دستورية قانون يشترط الخضوع لجراحة لتغيير الجنس

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)--أصدرت المحكمة العليا في اليابان حكما تاريخيا يقضي بأن مطالبة الأشخاص بالخضوع لعملية جراحية لإزالة وظائفهم التناسلية عندما يريدون تغيير جنسهم رسميا هو أمر غير دستوري.

اتخذت المحكمة العليا بالمحكمة العليا، برئاسة رئيس المحكمة العليا سابورو توكورا، القرار في استئناف خاص كانت فيه دستورية أحكام القانون الخاص بشأن خلل الهوية الجنسية على المحك.

”إن هذا البند يجبرهم بقسوة على الاختيار بين إجراء جراحة جسدية أو التخلي عن تغيير الجنس“. اتخذ خمسة عشر قاضيًا من المحكمة العليا القرار بالإجماع.

بموجب القانون الياباني الحالي، لا يمكن للمرء تغيير جنسه في الوثائق الرسمية إلا في حالة استيفاء شروط معينة، مثل أن يفقد المرء وظائفه التناسلية التي ولد بها. وهذا يتطلب من الناحية الفعلية خضوع المرء لعمل جراحي.

كانت هذه هي المرة الثانية عشرة في تاريخ ما بعد الحرب في البلاد التي تجد فيها المحكمة العليا نصًا قانونيًا غير دستوري. وسوف يتعرض البرلمان الياباني لضغوط من أجل إعادة النظر في هذا البند.

وتقول منظمة دولية تقوم باستقصاء مجتمعات LGBTQ، إن اليابان هي إحدى 18 دولة تشترط إجراء عمل جراحي لتغيير الجنس، وهو موقف تعارضه منظمة الصحة العالمية.

تم تقديم الاستئناف الخاص من قبل امرأة متحولة جنسيًا اعترضت على اثنين من المتطلبات الخمسة التي يجب على الشخص استيفائها لتبديل جنسه في سجل الأسرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)