شركة العال تعرض تسيير رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل واليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- قالت وزارة الخارجية اليابانية يوم الخميس إنه سيتم تسيير رحلة جوية مباشرة من إسرائيل إلى اليابان يوم الاثنين، داعية المواطنين اليابانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم إلى ركوب الطائرة.

وقالت الوزارة إن رحلة العال ستغادر تل أبيب وتصل إلى مطار ناريتا الدولي بالقرب من طوكيو.

وقد تم تعليق الرحلات الجوية المباشرة المنتظمة بين البلدين، التي تديرها شركة النقل، بسبب تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس.

ولا يزال هناك حوالي 800 مواطن ياباني في إسرائيل وفلسطين. وذكرت الوزارة أن ثلاث طائرات نقل تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في مهمة إجلاء موجودة الآن في الأردن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)