رئيس الوزراء الياباني يعلن خفض الضرائب بمقدار 40 ألف ين العام القادم

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طوكيو- (جيجي برس)-- أعلن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، يوم الخميس، عن خطة لخفض الضرائب بمقدار 40 ألف ين للشخص الواحد في يونيو/حزيران 2024 للحد من تأثير التضخم على الأسر.

وقال كيشيدا في اجتماع حول قضايا السياسة بين الحكومة والمعسكر الحاكم الذي يقوده الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه، إن ”تخفيض ضرائب الدخل والضرائب السكنية الفردية أمر مرغوب فيه للغاية“.

وأعلن كيشيدا أيضًا عن خطة لتقديم إعادة نقدية بقيمة 70 ألف ين لكل أسرة منخفضة الدخل معفاة من مدفوعات الضرائب السكنية.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي تكاليف التخفيض الضريبي والمزايا النقدية إلى حوالي 5 تريليون ين.

وقال كيشيدا إن إيرادات الدخل والضرائب السكنية الفردية زادت بمقدار 3.5 تريليون ين على مدى العامين الماضيين، لذا ستعيدها الحكومة مباشرة إلى الجمهور.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)