【فيديو】تسوق وانطلق.. افتتاح أول متجر يستخدم أسرع وسيلة للدفع في اليابان!

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس) -- تم افتتاح متجر حيث يمكن للعملاء الحصول على العناصر والمغادرة دون متاعب مسح العناصر ضوئيًا في ماكينة تسجيل النقد في يوكوهاما في 27 أكتوبر/ تشرين الأول لأول مرة على مستوى البلاد.

قامت شركة الاتصالات NTT Data Corp ومشغل السوبر ماركت The Daiei Inc بافتتاح وتشغيل متجر Catch & Go. على عكس المتاجر التي تعتمد عمليات الدفع الذاتي النموذجية، فإن مهمة مسح العناصر التي تستغرق وقتًا طويلاً لن تكون ضرورية. وبدلاً من ذلك، سيستخدم العملاء تطبيقًا مخصصًا للهواتف الذكية للمرور عبر البوابات عند مدخل المتجر. ستكتشف الكاميرات المثبتة على السقف وأجهزة استشعار الوزن الموجودة على أرفف المنتجات العناصر التي حصل عليها العملاء، وتضيفها تلقائيًا إلى عربة التسوق الخاصة بهم. سيتم إجراء الدفعات من خلال بطاقات الائتمان المسجلة مسبقًا أو طرق أخرى غير نقدية باستخدام ”رمز الاستجابة السريعة“ (QR code).

ويستطيع النظام تحديد السلع المرتجعة بعد أن يأخذها الزبون ثم يرجعها إلى الرف. ويبيع هذا القسم حوالي 400 منتج، الكثير منها عبارة عن وجبات جاهزة ومشروبات. وتقول الشركة المشغلة إنها ستدرس تطوير القسم مستقبلا من خلال مراقبة سلوك الزبائن بعناية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)