وزيرة الخارجية اليابانية تدعو إلى وقف الصراع في غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أكدت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا يوم الجمعة على أهمية وقف الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وقالت كاميكاوا في مؤتمر صحفي ”الأولوية هي تحسين الوضع الإنساني في غزة.“ وأضافت ”كرد فعل واقعي من المهم تعليق القتال لأغراض إنسانية“.

وتدعو الولايات المتحدة ودول أخرى إلى هدنة إنسانية في غزة.

وقالت كاميكاوا: ”إنها مهمة عاجلة أن نخلق بيئة تسمح بأنشطة الإغاثة الإنسانية“. وأضافت ”سنواصل الجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع في أسرع وقت ممكن وتحسين الوضع الإنساني“.

وفي وقت سابق من اليوم، التقت كاميكاوا بالسفير الإسرائيلي لدى اليابان جلعاد كوهين للدعوة إلى وقف القتال. كما طلبت تعاون إسرائيل لضمان سلامة المواطنين اليابانيين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)