اليابان تدرس تخفيف متطلبات الإقامة لرجال الأعمال الأجانب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت مصادر حكومية يوم الاثنين أن وكالة خدمات الهجرة اليابانية تدرس تخفيف متطلبات رجال الأعمال الأجانب للحصول على وضع الإقامة في البلاد.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال تسهيل قيام الأجانب بإنشاء أعمال تجارية في اليابان.

وعلى وجه التحديد، تخطط الوكالة للسماح للأجانب بالبقاء في اليابان لمدة عامين كفترة إعداد لبدء عمل تجاري إذا كان لديهم خطط عمل معتمدة واستوفوا شروطًا أخرى، حتى لو لم يكن لديهم مكان عمل أو أموال، وفقًا للمصادر.

في الوقت الحالي، إذا كان الأجانب يأملون في الحصول على وضع الإقامة لبدء عمل تجاري، فيجب عليهم تأمين مكان عمل وأن يكون لديهم موظفان أو أكثر بدوام كامل أو صندوق رأس مال لا يقل عن 5 ملايين ين. وتعتبر هذه المتطلبات صعبة على الأجانب الذين ليس لديهم القدرة المالية على الوفاء بها.

وفي عام 2015، قدمت الحكومة برنامج إقامة مدته ستة أشهر للأجانب الذين يستعدون لبدء مشروع تجاري، لكنه اقتصر على المناطق الوطنية الاستراتيجية الخاصة مثل طوكيو ومدينة فوكوؤكا الجنوبية الغربية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)