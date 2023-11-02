وزيرة الخارجية اليابانية تزور إسرائيل والأردن

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إنها ستزور إسرائيل والأردن من الخميس إلى الأحد.

وفي إعلانها عن جدول رحلتها في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، قالت كاميكاوا إنها تأمل في مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة وتهدئة الوضع الإقليمي في أقرب وقت ممكن، مع التأكد من سلامة المواطنين اليابانيين الذين يقيمون في المنطقة.

وتخطط كاميكاوا للقاء كبار الشخصيات الحكومية مثل وزيري خارجية إسرائيل والأردن. وتعمل اليابان أيضًا على ترتيب محادثات بين كاميكاوا والمسؤولين الرئيسيين في السلطة الفلسطينية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)