هجمات الدببة على الناس تصل إلى مستوى قياسي في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قالت وزارة البيئة في اليابان في بيان لها إن عدد الأشخاص الذين هاجمتهم الدببة في اليابان خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 180 شخصًا، وهو رقم قياسي بالفعل على أساس السنة المالية منذ بدء الإحصائيات في السنة المالية 2006.

وكان الرقم القياسي السابق هو 158 شخصًا في السنة المالية 2020.

ودعت الوزارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة حتى تدخل الدببة في حالة سبات، بسبب ضعف محصول البلوط بشكل رئيسي في منطقة توهوكو شمال شرق اليابان.

وقُتل خمسة أشخاص في هجمات شنتها الدببة حتى الآن في السنة المالية 2023، التي بدأت في أبريل/ نيسان.

وبلغ العدد الشهري للأشخاص الذين هاجمتهم الدببة 15 شخصًا في أغسطس/ آب، وارتفع إلى 38 شخصًا في سبتمبر/ أيلول، و71 شخصًا في أكتوبر/ تشرين الأول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)