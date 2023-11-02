خروج 10 يابانيين من غزة إلى مصر

أخبار اليابان

القدس - (جيجي برس)-- قالت مصادر حكومية يابانية إن عشرة مواطنين يابانيين وأفراد أسرهم الفلسطينيين الثمانية فروا من قطاع غزة ودخلوا مصر يوم الأربعاء مع فتح معبر رفح الحدودي أمام الأجانب.

وبحسب وزارة الخارجية اليابانية، فإن اليابانيين العشرة الذين فروا من غزة إلى مصر بينهم مسؤولون في منظمة دولية. وقال المكتب الياباني لمنظمة أطباء بلا حدود إن الموظفين الثلاثة الذين كانوا يعملون في قطاع غزة، ومن بينهم طبيب وممرضة، قد دخلوا مصر.

وقال هيروكازو ماتسونو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي عقد في طوكيو يوم الخميس ”لقد تأكدنا من عدم معاناة المواطنين اليابانيين الذين تم إجلاؤهم من مشاكل صحية كبيرة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)