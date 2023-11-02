تيبكو تبدأ المرحلة الثالثة من عملية تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما

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طوكيو - (جيجي برس)-- بدأت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة ”تيبكو“ اليوم الخميس المرحلة الثانية من عملية تصريف المياه المعالجة والمخففة من المحطة المعطوبة في المحيط.

وكما هو الحال في المرحلتين الأولى والثانية، اللتين أجريتا بين أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين الأول، ستقوم تيبكو بتخفيف حوالي 7800 طن من المياه المعالجة، التي لا تزال تحتوي على التريتيوم، وهي مادة مشعة، مع كمية كبيرة من مياه البحر قبل تصريفها في نقطة تبعد حوالي كيلومتر واحد عن الساحل عبر نفق تحت الأرض.

وتستمر المرحلة الثالثة حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني. ومن المتوقع البدء في المرحلة الرابعة في أوائل العام المقبل أو في وقت لاحق.

وبحلول نهاية 31 مارس/ آذار من العام المالي 2023، سيتم تصريف إجمالي 31200 طن من المياه المعالجة والمخففة في المحيط الهادئ من المحطة النووية في محافظة فوكوشيما.

لكن شركة تيبكو تتوقع أن يستغرق إكمال المهمة حوالي 30 عامًا لأن المياه المعالجة يتم توليدها بشكل مستمر في المحطة، التي تعرضت لأضرار بالغة في الزلزال القوي والتسونامي الضخم الذي أعقبه في مارس/ آذار 2011.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)