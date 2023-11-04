وزيرة الخارجية اليابانية تسعى إلى وقف الحرب في غزة

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طوكيو - (جيجي برس)-- طلبت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا من إسرائيل وقف قتالها ضد حركة حماس الفلسطينية، خلال محادثات مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في تل أبيب يوم الجمعة، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية اليابانية.

وفي المحادثات، أدانت كاميكاوا الهجوم الضخم الذي شنته حماس على إسرائيل ووصفته بأنه هجوم إرهابي. وشددت في الوقت نفسه على ضرورة بدء هدنة إنسانية في الصراع لتخفيف التوترات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس فعليا.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، زارت كاميكاوا مدينة رام الله الفلسطينية في الضفة الغربية والتقت بنظيرها في السلطة الفلسطينية رياض المالكي. وأكد الجانبان على التعاون لتهدئة الأوضاع في أسرع وقت ممكن وتحسين الأوضاع الإنسانية.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)