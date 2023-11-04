طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية تجلي 46 شخصا من إسرائيل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وصلت طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية تحمل 46 شخصًا تم إجلاؤهم من إسرائيل، بما في ذلك اليابانيين، إلى مطار هانيدا في طوكيو مساء الجمعة.

وهذه هي عملية الإجلاء الثانية لمواطنين يابانيين من إسرائيل باستخدام طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي منذ بدء الاشتباك بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول. وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من قبل قوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى 129 شخصاً، بينهم مواطنون أجانب.

كانت طائرة النقل والتزود بالوقود الجوي KC-767 التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية تقل 20 مواطنًا يابانيًا واثنين من أفراد أسرهم يحملون جنسية أجنبية و15 كوريًا جنوبيًا وأربعة فيتناميين وواحد تايواني وأربعة أفراد من عائلات هؤلاء الأجانب. واستعدادا لعمليات الإجلاء، كانت ثلاث طائرات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية على أهبة الاستعداد في الأردن، المجاورة لإسرائيل.

ومع تصعيد القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة، ستبقى طائرتا نقل من طراز C-2 التابعتين لقوات الدفاع الذاتي الجوية على أهبة الاستعداد في الأردن للتحضير لمزيد من عمليات الإجلاء. ومع تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين إسرائيل واليابان وانخفاض الرحلات الجوية التجارية من إسرائيل إلى الدول المجاورة، دعت وزارة الخارجية اليابانية إلى المغادرة المبكرة.

وتقول وزارة الخارجية اليابانية إن نحو 800 مواطن ياباني لا يزالون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وفي أول عملية إجلاء باستخدام طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي، غادر 83 شخصا، معظمهم من اليابانيين والكوريين الجنوبيين، إسرائيل في 19 أكتوبر/ تشرين الأول.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)