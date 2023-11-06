السفراء العرب يحثون اليابان على لعب دور في وقف إطلاق النار في غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدر مجلس السفراء العرب في اليابان بيانا يدعو إلى وقف فوري للحرب علي غزة والمدن الفلسطينية.

وفي مؤتمر صحفي عقد في طوكيو يوم الجمعة، قال السفير الفلسطيني وليد صيام، إن اليابان، بصفتها رئيس مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى هذا العام، من المأمول أن تلعب دورًا في الجهود الرامية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية.

وجاءت هذه الخطوة قبل أن يعقد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اجتماعا يستمر يومين في طوكيو اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وحضر المؤتمر الصحفي نحو 20 سفيرا بينهم سفير الأردن. وشكرهم صيام على تضامنهم.

وأدان المبعوث الفلسطيني تبرير الهجمات الإسرائيلية على غزة باعتبارها ممارسة لحق الدفاع عن النفس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)