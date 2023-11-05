وزيرا خارجية اليابان والأردن يتفقان على التعاون بشأن غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- التقت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في الأردن واتفقا على العمل معًا لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

واتفق وزيرا الخارجية على التعاون من أجل سلامة المدنيين وتحسين الظروف الإنسانية والتوصل إلى وقف مؤقت للأعمال العدائية لأغراض إنسانية.

كما اتفقا على مواصلة الجهود لخفض التصعيد في أقرب وقت ممكن.

وأعربت كاميكاوا عن امتنان بلادها لتعاون الأردن في إجلاء المواطنين اليابانيين من إسرائيل. وردا على ذلك، أكد الصفدي أن الأردن لن يدخر جهدا في التعاون لضمان سلامة الشعب الياباني.

وبعد الاجتماع، زارت كاميكاوا قاعدة محلية لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، حيث يقف أعضاء قوات الدفاع الذاتي على أهبة الاستعداد لنقل المواطنين اليابانيين.

كما زارت المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في عمان، والتقت بطلبة من غزة.

وقالت كاميكاوا إن الوضع المأساوي في غزة محزن للغاية، وأعربت عن أملها في لم شمل الأطفال مع أسرهم وأصدقائهم في أقرب وقت ممكن. وأضافت أن اليابان ستعمل من أجل وقف تصعيد الوضع بأسرع وقت ممكن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)