【فيديو】”سفينة السلام“ اليابانية تبحر للتضامن مع غزة

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس) -- اجتمع ناشطون وركاب ”سفينة السلام“ والتي تتبع منظمة غير حكومية مقرها في اليابان، الجمعة، في ميناء ”بيرايوس“، حيث رددوا شعارات مؤيدة لفلسطين، أمام السفينة التي وضع عليها لافتة كبيرة كُتب عليها ”أوقفوا القتل في غزة“. السفينة التي تتسع لـ 1800 راكب، انطلقت من ميناء بيرايوس، الجمعة، نحو ميناء بورسعيد المصري مرورا بإسطنبول.

وتتبع سفينة السلام منظمة غير حكومية مقرها في اليابان، وتقوم بتنظيم جولات تعليمية لتحفيز السلام.

ووفقًا لمصدر من ”سفينة السلام“، نظم بعض الركاب والسكان المحليين تجمعًا في الميناء للمطالبة بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وقامت إحدى ممثلات ”سفينة السلام“ بقراءة بيان في المكان، حيث طالبت بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)