الحكومة اليابانيو تعرب عن مخاوفها بشأن الفيديو المزيف لرئيس الوزراء كيشيدا

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طوكيو - (جيجي برس) -- أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الاثنين عن قلقه بشأن فديو مزيف يصور رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، والذي انتشر مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال ماتسونو خلال مؤتمر صحفي: ”مثل هذا الفيديو يمكن أن يؤدي إلى تدمير أسس الديمقراطية“. وأكد ماتسونو على أن ”نشر المعلومات الزائفة يمكن أن يؤدي إلى فوضى في المجتمع ويمكن أن يشكل جريمة. نحث الناس على عدم القيام بهذ الأمر“.

بالنسبة للفيديو المزيف، يبدو أنه تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (والذي يُشير إلى نماذج الذكاء الاصطناعي القادرة على إنشاء محتوى جديد بدلاً من مجرد تحليل البيانات الموجودة أو استخدامها لتوليد محتوى بصري جديد) لإنتاج هذا الفيديو المزيف الذي يظهر فيه الرئيس الوزراء وهو يقوم بحركات غير لائقة أمام الكاميرا.





(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)