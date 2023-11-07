تويوتا تحتفل بانتاج السيارة رقم 300 مليون في تاريخها

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طوكيو - (جيجي بريس) -- ذكرت شركة تويوتا موتور أن الإنتاج التراكمي لسيارتها على مستوى العالم وصل إلى 300 مليون وحدة في سبتمبر/ أيلول، حسبما أعلنت الشركة اليابانية يوم الاثنين.

تم تحقيق هذا الإنجاز المثير للإعجاب في 88 عامًا وشهرين، من أغسطس/ آب 1935 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2023. ومن بين 300 مليون وحدة، تم إنتاج 180.52 مليون وحدة في اليابان، وتم تصنيع الـ 119.6 مليون المتبقية في بلدان أخرى.

كانت أول سيارة من بين 300 مليون سيارة تويوتا هي الشاحنة موديل جي1 G1 التي خرجت من خط الإنتاج في أغسطس/ آب 1935، بواسطة قسم إنتاج السيارات في شركة Toyoda Automatic Loom Works, Ltd. والتي أعيدت تسميتها لاحقًا إلى شركة Toyota Industries Corporation.

وكان أكثر الطرازات إنتاجًا هو كورولا، حيث حققت السلسلة إنتاجًا عالميًا تراكميًا قدره 53.39 مليون وحدة.

في تصريح لرئيس مجلس إدارة تويوتا، أكيو تويودا، قال ”أعتقد أن هذا الرقم البالغ 300 مليون وحدة يمثل دليلاً على العمل الشاق والجهد الذي بذله أسلافنا يومًا بعد يوم حتى نصل لتلك النتيجة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)