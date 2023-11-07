وزراء خارجية مجموعة السبع يدعون إلى وقف القتال في غزة

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طوكيو - (جيجي برس) -- من المتوقع أن يدعو وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة خلال اجتماعهم الذي سيمتد لمدة يومين في طوكيو اعتبارًا من مساء الثلاثاء.

من المتوقع أيضًا أن يتم التأكيد على تعاون وزراء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لتحسين الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحاصرة، حيث تكثف إسرائيل هجماتها ضد حركة حماس. هذا الاجتماع يعتبر الأول من نوعه حيث يلتقي وزراء الخارجية شخصيًا منذ أن شنت حماس هجومًا واسع النطاق على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، مما أدى إلى بدء القتال.

ومن المقرر أن يعقد المسؤولون جلسة عشاء عمل ليلة الثلاثاء ومناقشات حول بنود متعددة على جدول أعمال يوم الأربعاء.

على الجانب الآخر، ستعقد وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، مؤتمرًا صحفيًا يوم الأربعاء بصفتها رئيسة الاجتماع لشرح نتائج الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين. وتأمل أن تقود المناقشات عقب زيارتها لإسرائيل والضفة الغربية يوم الجمعة الماضي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)