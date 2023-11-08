اليابان تدعم الجهود الأمريكية في الشرق الأوسط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أعربت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء عن تقديرها ودعمها الكامل للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة بشأن الحرب في غزة.

وأجرت كاميكاوا وبلينكن محادثات ثنائية على هامش اجتماع يستمر يومين لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في طوكيو اعتبارا من يوم الثلاثاء.

واتفق الجانبان على مواصلة الجهود الدبلوماسية لمنع انتشار الصراع بين إسرائيل وحماس في أماكن أخرى في الشرق الأوسط.

وشددت كاميكاوا على أن التعاون الوثيق بين اليابان والولايات المتحدة مهم في الوقت الذي يواجه فيه المجتمع الدولي تحديات مختلفة.

وأعرب بلينكن عن حرصه على العمل بشكل وثيق مع كاميكاوا لتعزيز التعاون الثنائي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)