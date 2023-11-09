تعزيز جهود إعادة تدوير الأكواب الورقية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي بريس) -- تشهد جهود إعادة تدوير الأكواب الورقية، التي طالما اعتبرت غير قابلة للتدوير في اليابان، زخمًا متزايدًا. هذا جاء نتيجة تعاون شركات صناعة الورق مع صناعات أخرى لتعزيز استخدام الأكواب الورقية كمورد يمكن إعادة تدويره بدلاً من التخلص منها كنفايات قابلة للاشتعال.

ماكوتو هاسيغاوا، رئيس مكتب ترويج إعادة التدوير في شركة نيبون لصناعة الورق، أشار إلى أن الأكواب الورقية كانت عادة لا تُعتبر قابلة للتدوير، وهو أمر يختلف عن عبوات الحليب الكرتونية على سبيل المثال.

هذه الأكواب الورقية، التي تُستخدم في العديد من سلاسل الوجبات السريعة والمقاهي، تصنع عادة من مادة عالية الجودة تُسمى اللب البكر، والذي لا يحتوي على لب يمكن إعادة تدويره، وذلك بسبب تفاعلها مع السوائل. وهذا يمثل تحديًا لعمليات إعادة التدوير.

وقال هاسيغاوا: ”إن التخلص منها بعد استخدامها لمرة واحدة فقط يعد إهدارًا كبيرًا“.

ونظرًا لذلك، بدأت الشركات في البحث عن تقنيات وعمليات لجعل الأكواب الورقية أكثر رفقًا بالبيئة وقابلة للتدوير.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)