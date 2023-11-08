صادرات الأغذية اليابانية تصل إلى مستوى قياسي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن صادرات اليابان من المنتجات الزراعية والسمكية وغيرها من المواد الغذائية تجاوزت تريليون ين في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وهي أسرع وتيرة على الإطلاق.

ووفقا لوزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، ارتفعت هذه الصادرات في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول بنسبة 5.8% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1053.1 مليار ين.

ومع ذلك، انخفضت الصادرات إلى الصين وحدها بنسبة 47.4% إلى 13.9 مليار ين في سبتمبر، مع انخفاض صادرات المنتجات السمكية إلى البلاد بنسبة 90.8% إلى 800 مليون ين.

ويعكس هذا فرض الصين حظراً شاملاً على واردات المنتجات السمكية اليابانية في أواخر أغسطس/آب بعد أن بدأت اليابان في تصريف المياه المعالجة والمخففة التي تحتوي على كميات صغيرة من التريتيوم المشع إلى البحر من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية المعطوبة في شمال شرق اليابان.

وقال وزير الزراعة إيتشيرو مياشيتا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ”سنواصل العمل لتشجيع (الصين) على رفع قيودها على الفور“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)