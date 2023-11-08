【فيديو】البحيرة الزرقاء... أحد أجمل المناظر الطبيعية في اليابان

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هوكايدو -(جيجي برس) -- كانت البحيرة الزرقاء مصادفة سعيدة بحق، فقد أُنشئِت هذه البحيرة الواقعة بالقرب من بلدة بايي لتمنع الأضرار التي تسببها الانهيارات الطينية الهابطة من جبل توكاتشي. أما الآن فتتألق بألوان رائعة تتنوع بين الأزرق الفيروزي والأخضر الزمردي إلى الأزرق الزاهي، ويرجع السبب في ذلك إلى الشوائب الموجودة في المياه المتدفقة من شلالات شيراهيغه، ويتغير شكل البحيرة وألوانها بتغير الفصول وبفعل الرياح والسُحب والأمطار.

يتغير لون البحيرة بحسب الزاوية التي تنظر منها إليها، وكذلك يختلف اللون باختلاف الوقت خلال اليوم. وعلى الرغم من أنك ترى اللون الأزرق حين تنظر من اليابسة، إلا أنك لا تجد اللون نفسه حين تنظر إلى الماء.

وقد اختارت شركة أبل صورة تلك البحيرة المشهورة ضمن صور خلفيات أجهزة كمبيوتر ماكنتوش المستخدمة في جميع أنحاء العالم، إلا أن الأهم من ذلك، أنها صارت وجهة روحية للكثيرين.

يُعتقد بأن اللون الأزرق الزاهي الذي تتميز به مياه البحيرة يُعزى إلى هيدروكسيد الألومنيوم الغروي الطبيعي الموجود في الماء.

الأشجار التي تنمو في مياه البحيرة هي اللاريكس الصنوبرية والقَضبان الفضي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)

كانت البحيرة الزرقاء حتى عام 2014 تُغلَق في فصل الشتاء، لكنها الآن مفتوحة طوال العام.