وكالة السياحة اليابانية تقدم نصائح بشأن معالجة مشكلة ”السياحة المفرطة“

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أنشأت وكالة السياحة اليابانية مكتبًا استشاريًا لتقديم المشورة للحكومات والمنظمات المحلية حول طرق معالجة السياحة المفرطة، مثل تدابير تخفيف الازدحام ومنع الإخلال بالآداب العامة.

منذ أن قامت الحكومة اليابانية برفع القيود المفروضة بسبب كورونا، ارتفع عدد السياح من الداخل والخارج، مما أثر في كثير من الأحيان على حياة السكان المحليين والبيئة الطبيعية.

تبنت الحكومة اليابانية الشهر الماضي مجموعة من الإجراءات لمعالجة السياحة المفرطة. تم تصميم هذه الخطوة التي اتخذتها وكالة السياحة لمساعدة المسؤولين المحليين على العمل في هذا الشأن باستخدام تدابير الدعم التي تقدمها الحكومة المركزية.

ستقترح وكالة السياحة إجراءات مضادة ضد مشاكل مثل الازدحام المروري ورمي النفايات وستقدم معلومات حول المساعدة المالية واللوائح. كما ستقدم نصائح حول الخطوات الوقائية.

وستتعاون مع وكالات الحكومة المركزية الأخرى، بما في ذلك وكالة الشرطة الوطنية ووزارة البيئة ووزارة الشؤون الداخلية، لتقديم اقتراحات تغطي مجالات واسعة تتراوح من لوائح المرور على الطرق واللوائح المتعلقة بالحدائق الوطنية إلى تحصيل الضرائب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)