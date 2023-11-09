مجموعة السبع تدعو لهدنة إنسانية في غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى بياناً اليوم الأربعاء أعربوا فيه عن دعمهم ”لهدنة إنسانية“ للقتال في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت المجموعة في بيان مشترك اليوم الأربعاء في ختام اجتماع عقده وزراء الخارجية في طوكيو على مدى يومين ”نشدد على الحاجة إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة… ندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، ونقل المدنيين، وإطلاق الرهائن“.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، التي ترأس الاجتماع، في مؤتمر صحفي إن هناك حاجة إلى تحرك عاجل لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

وقال وزراء مجموعة السبع في البيان: ”إننا ندين بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس وآخرون في جميع أنحاء إسرائيل... ونؤكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها، وفقًا للقانون الدولي“.

وأضافوا ”إننا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن دون شروط مسبقة“.

وتتكون مجموعة السبع من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، ويشارك الاتحاد الأوروبي أيضا في قمة المجموعة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)