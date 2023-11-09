اليابان تسعى إلى إنشاء نظام لمواجهة النقص الغذائي تحت إشراف رئيس الوزراء

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- اقترحت وزارة الزراعة اليابانية أن يجب أن يكون هناك نظام يسمح للحكومة بإنشاء مقر خاص تحت إشراف رئيس الوزراء في حالة توقع نقص في إمدادات الغذاء. وأشارت الوزارة في اجتماع لجنة خبراء حول الأمن الغذائي إلى أن هذا المقر سيعلن حالة الطوارئ على مرحلتين وفقًا لخطورة النقص المتوقع في الغذاء، وسيتخذ إجراءات لضمان تأمين الإمدادات، مثل إصدار توجيهات للشركات الخاصة بزيادة الإنتاج.

وبحسب هذا الاقتراح، ستنشئ الحكومة مقرًا خاصًا يخضع لسيطرة مباشرة من قبل رئيس الوزراء في حالة وجود تهديد كبير لنقص الإمدادات نتيجة جفاف أو ظروف جوية سيئة في مناطق الإنتاج الرئيسية في العالم.

إذا انخفضت إمدادات المواد الأساسية مثل الأرز والقمح بنسبة 20% أو أكثر، ستعلن الحكومة المرحلة الأولى من حالة الطوارئ وستوجه مشغلي الأعمال لتأمين الإمدادات من خلال تعديلات على الواردات والإنتاج والشحن.

وتُعتبر الحالة التي ينخفض فيها نصيب الفرد من الإمدادات الغذائية القائمة على السعرات الحرارية إلى ما دون 1900 سعرة حرارية في اليوم واحدة خطيرة للغاية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)