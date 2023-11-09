رئيس الوزراء الياباني لا ينوي حل مجلس النواب في الوقت الحالي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- ذكرت مصادر اليوم أن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو ليس لديه نية لحل مجلس النواب ولن يدعو لإجراء انتخابات مبكرة خلال هذا العام. ترجع هذه القرارات إلى تفضيله التركيز حاليًا على معالجة مشكلة التضخم وتعزيز الوضع الاقتصادي، وذلك بناءً على انخفاض معدلات التأييد الشعبي لحكومته إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصب رئيس الوزراء في عام 2021، حسبما ذكرت مصادر حكومية وأعضاء الحزب الحاكم.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين يوم الخميس، صرح كيشيدا بأنه سيعمل بجد على اتخاذ التدابير الاقتصادية والتعامل مع القضايا العاجلة. وقال: ”ليس لدي أي نية في الوقت الحالي للتفكير في أمور أخرى.

لقد انقضى النصف الأول من فترة ولاية أعضاء مجلس النواب الحاليين، والتي تستمر أربع سنوات، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

وأشارت المصادر إلى أن كيشيدا، الذي يتطلع إلى الفوز بانتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في خريف عام 2024، ينوي مراقبة الوضع واستكشاف فرصة لحل مجلس النواب العام المقبل، مع مراعاة تطور الرأي العام تجاه حكومته.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)