طوكيو تحتل المركز الثالث للعام الثامن على التوالي في تصنيف «المدن العالمية»

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- احتلت طوكيو المرتبة الثالثة للعام الثامن على التوالي بين 48 مدينة رئيسية في العالم من حيث القوة الشاملة لجذب الأشخاص ورؤوس الأموال والشركات من جميع أنحاء العالم، حسبما ذكر مركز أبحاث ياباني يوم الخميس.

لكن النتيجة الإجمالية لطوكيو انخفضت عن العام السابق حيث احتلت المدينة مرتبة أقل في فئة التقييم الأضيق ”للاقتصاد“ في تصنيفات مؤشر المدن العالمية للطاقة لعام 2023، الذي وضعه معهد الاستراتيجيات الحضرية التابع لمؤسسة موري التذكارية.

وفي فئة الاقتصاد، تراجعت العاصمة اليابانية من المركز الخامس في العام السابق إلى المركز العاشر، وهو الأدنى على الإطلاق، بسبب تباطؤ معدل النمو في المدينة تحت وطأة أزمة فيروس كورونا الجديد، ومستوى الأجور المنخفض والتنوع المحدود في خيارات أماكن العمل.

احتلت مدينة طوكيو مرتبة أعلى في فئة ”القابلية للعيش“ بعد انخفاض مستوى أسعارها نسبيًا.

ولم يتغير ترتيب التصنيف العام عن العام السابق من المركز الأول إلى المركز السابع، حيث جاءت لندن في المركز الأول، ونيويورك في المركز الثاني، وسيؤول في المركز السابع.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)