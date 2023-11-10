تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر

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طوكيو - (جيجي برس)-- قال الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، يوم الخميس، إنه تخلى عن خطة للقيام برحلة حول القمر هذا العام، بسبب التأخير في تجهيز الصاروخ.

كتب مايزاوا، على حسابه على منصة إكس: “لقد خططنا لمهمتنا المدارية ديرمون في العام 2023، ولكن يبدو أنها ستحدث بعد ذلك بقليل”. وأضاف: “لسنا متأكدين من موعد الرحلة، ولكننا سنبقيكم على اطلاع عند توافر معلومات إضافية”.

ومن المقرر أن يسافر طاقم هذه الرحلة السياحية، التي أُعلن عنها عام 2018، عبر صاروخ ”ستارشيب“ التابع لشركة SpaceX، وهو الأكبر على الإطلاق.

ويأتي هذا التأجيل بسبب تطورات جارية حاليا، بحسب بيان نُشر على موقع المهمة، مضيفا « قدمت لنا الرحلة الأولى لهذه المركبة في أبريل/ نيسان الكثير من العبر التي تسهم بشكل مباشر في زيادة احتمال نجاح رحلات «ستارشيب» المستقبلية».

تم اختيار مايزاوا، المؤسس البالغ من العمر 47 عامًا لمتاجر الأزياء بالتجزئة Zozo عبر الإنترنت، في عام 2018 كأول راكب على متن مركبة ”ستارشيب“، وهي مركبة إطلاق ومركبة فضائية عملاقة طورتها شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك.

ومع ذلك، لا يمكن لأحد أن يتنبأ في الوقت الحالي بموعد انتهاء تطوير ستارشيب، بعد أن انفجر الصاروخ مباشرة بعد انطلاقه في تجربة إطلاق غير مأهولة في أبريل/ نيسان.

وقال مايزاوا إنه يأمل في ترتيب جدول زمني جديد للرحلة في ضوء نتائج الاختبار المستقبلية.

وفي عام 2021، ذهب للفضاء على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز وأصبح أول مدني ياباني يقيم في محطة الفضاء الدولية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)