رئيس الوزراء الياباني ووزراء آخرون ينوون إعادة زيادات رواتبهم إلى خزانة الدولة

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طوكيو - (جيجي برس) -- قال ماتسونو هيروكازو كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية إن رئيس الوزراء الياباني ووزراءه وبعض كبار المسئولين سيردون زيادات رواتبهم إلى خزانة الدولة إذا ما تم تمرير مشروع القانون الذي ينص على زيادة رواتب هذه المناصب.

وحسب نص مشروع القانون، سيزيد راتب رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو بـ460 ألف ين أي نحو ثلاثة آلاف دولار في السنة. كما ستزيد رواتب الوزراء بـ 320 ألف ين أي نحو 2100 دولار.

وقال ماتسونو إن المسئولين الكبار ليست لديهم أي نية لجني منافع لأنفسهم، ولكنه أضاف أن الحكومة يجب ألا تقوض ثقة الشعب. وقال إن كيشيدا ووزراء وبعض كبار المسئولين ينوون إعادة زيادات الرواتب إلى خزانة الدولة إذا ما تم تمرير القانون.

وانتقدت أحزاب المعارضة الزيادات المقررة في الرواتب في وقت يعاني فيه الشعب من ارتفاع الأسعار.

وحتى البعض في حزب كوميتو، شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي في الإتلاف الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء، يدعون إلى تجميد الزيادات المقررة في الرواتب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)