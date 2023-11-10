روسيا تنسحب من الاتفاق مع اليابان بشأن تدمير الأسلحة النووية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- ذكرت وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية يوم الخميس أن الحكومة الروسية ستنهي اتفاقية التعاون في مجال تفكيك روسيا الأسلحة النووية التي نزعتها في الشرق الأقصى الروسي على الحدود مع اليابان، المبرم سنة 1993.

وكان الهدف من الاتفاق هو المساعدة في الإزالة الآمنة للأسلحة النووية، التي كان على موسكو أن تخفضها بموجب المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف، فضلًا عن قراراتها الأحادية.

وتم إنشاء لجنة خاصة لهذا الغرض، في إطارها حددت موسكو وطوكيو المجالات ذات الأولوية لمثل هذا التعاون، وتبادلتا المعلومات ونتائج الأبحاث، بالإضافة إلى تطوير برامج تعاون محددة.

ويبدو أن القرار يأتي ردا على العقوبات التي فرضتها اليابان على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وبموجب الاتفاقية، زودت الحكومة اليابانية روسيا بمنشأة سوزوران لمعالجة النفايات السائلة المشعة في عام 2001 لمنع الغواصات النووية المهجورة من تلويث بحر اليابان.

وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو إنه ”من المؤسف أن مثل هذا الإعلان الأحادي صدر (من قبل روسيا) دون إشعار مسبق لليابان“.

وأشار ماتسونو إلى أن الحكومة اليابانية ستتحقق من تفاصيل القرار الروسي عبر الطرق الدبلوماسية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)