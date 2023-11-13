أول حادث لسيارة ذاتية القيادة من المستوى الرابع في اليابان

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فوكوي - (جيجي برس)-- ذكر تقرير عن وقوع أول حادث لسيارة القيادة الذاتية من المستوى الرابع وقع في أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الفشل في التعرف بصريًا على جسم ما.

تم إصدار التقرير مؤخرًا من قبل حكومة مدينة إيهيجي، محافظة فوكوي، وسط اليابان، حيث القيادة من المستوى الرابع،

أو القيادة الآلية بالكامل في ظل ظروف معينة، تمت الموافقة عليها لأول مرة في البلاد.

وتخطط حكومة المدينة لتحسين أداء التعرف البصري لمركبات المستوى الرابع لمنع وقوع أي حوادث مماثلة.

في الحادث الذي وقع في البلدة يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول، اصطدم الجزء الأمامي من مركبة من المستوى 4، تسير بسرعة حوالي 4 كيلومترات في الساعة، بدواسة دراجة متوقفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)