الكشف عن قطعة فنية تضم تمثال الكلب الوفي هاتشيكو

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طوكيو- (جيجي برس) -- تم الكشف عن قطعة فنية مؤقتة بالقرب من محطة شيبويا بطوكيو يوم الأحد تتضمن التمثال الشهير للكلب الوفي هاتشيكو، مما لفت انتباه المارة في المنطقة.

تم إنشاء القطعة الفنية للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد هاتشيكو، الكلب الذي استمر في انتظار صاحبه المتوفى أمام المحطة لما يقرب من 10 سنوات، وقد تم عرض هذه القطعة الفنية لمدة يوم واحد تحت شعار ”غرفة هاتشيكو“ من تصميم تاتسو نيشينو، البالغ من العمر 63 عامًا.

قال نيشينو، المعروف بأعماله المشابهة في جميع أنحاء العالم ”لطالما أردت إنشاء قطعة فنية مع هاتشيكو إذا سنحت الفرصة لإنشاء قطعة في اليابان“.

تمثال هاتشيكو الحالي هو الثاني، الذي أقامه النحات الياباني تاكيشي أندو في أغسطس/ آب عام 1948، بعد تدمير الأول خلال الحرب العالمية الثانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)