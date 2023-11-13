اتفاق بين اليابان وكوريا الجنوبية وأمريكا على إطلاق نظام لتبادل بيانات الإنذار الصاروخي لكوريا الشمالية في الوقت الفعلي

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سيؤول- (جيجي برس) -- اتفق وزراء دفاع كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، الأحد، على تفعيل مشاركة المعلومات بالوقت الفعلي بشأن عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الشهر المقبل، وفق ما تم الإعلان عنه.

والتقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي يزور سيول لعقد محادثات أمنية سنوية، بنظيره الكوري الجنوبي شين وون سيك، بينما انضم وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا إلى الاجتماع عبر الإنترنت. وقالت وزارة الدفاع في سيول في بيان إن «الوزراء الثلاثة قدّروا أن التحضيرات لتشغيل آلية مشاركة بيانات التحذير من الصواريخ بالوقت الحقيقي أصبحت في مراحلها النهائية، واتفقوا على تفعيل الآلية رسمياً في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما أكد المسؤولون الثلاثة على أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك حرية الملاحة، والحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، مما يظهر أنهم يضعون في اعتبارهم على ما يبدو التوسع البحري للصين.

كما اتفق الوزراء على تحديد خطط لإجراء تدريبات عسكرية ثلاثية بحلول نهاية هذا العام بشكل أكثر انتظاما وكفاءة بدءا من يناير/ كانون الثاني، إضافة إلى مواصلة توسيع التدريبات الثلاثية لتشمل مجالات مختلفة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)