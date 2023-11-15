【فيديو】عمل فني للاحتفال بمئوية هاتشيكو.. الكلب الأكثر إخلاصًا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- تم الكشف عن قطعة فنية مؤقتة بالقرب من محطة شيبويا بطوكيو يوم الأحد تتضمن التمثال الشهير للكلب الوفي هاتشيكو، مما لفت انتباه المارة في المنطقة.

تم إنشاء القطعة الفنية للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد هاتشيكو، الكلب الذي استمر في انتظار صاحبه المتوفى أمام المحطة لما يقرب من 10 سنوات، وقد تم عرض هذه القطعة الفنية لمدة يوم واحد تحت شعار ”غرفة هاتشيكو“ من تصميم تاتسو نيشينو، البالغ من العمر 63 عامًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)