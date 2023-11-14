اليابان تفتتح قاعدة جديدة للشركات اليابانية الناشئة في وادي السيليكون

أخبار اليابان

وادي السيليكون - (جيجي برس)-- أقامت وزارة الصناعة اليابانية حفلا يوم الأحد بمناسبة افتتاح قاعدة جديدة للشركات الناشئة اليابانية في بالو ألتو، كاليفورنيا.

وتهدف القاعدة الجديدة إلى دعم الشركات اليابانية الناشئة في وادي السيليكون، وهو مركز رئيسي لصناعة تكنولوجيا المعلومات. وسوف تصبح جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية العام.

وفي القاعدة الجديدة، تمتلك خمس شركات ناشئة مكاتب، في حين ستستخدم حوالي 50 شركة من شركات رأس المال الاستثماري وغيرها من الشركات مساحة العمل المشترك لتقديم المشورة للشركات الناشئة، وتقديم شركاء الأعمال المحتملين، وتقديم الدعم القانوني وغيره من أشكال الدعم.

وقال وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا خلال الحفل إن القاعدة الجديدة ”ستكون منشأة ابتكار رئيسية لليابان“. وأضاف: ”نريد من الشباب أن يجازفوا بشجاعة ويحاولوا تغيير العالم“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)