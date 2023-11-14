استقالة وزير الدولة الياباني للشؤون المالية بسبب تأخره المتكرر في دفع الضرائب ورئيس الحكومة يعتذر للشعب

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس)-- قبل رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين استقالة وزير الدولة للشؤون المالية كينجي كاندا بسبب المتأخرات الضريبية السابقة لشركته.

ووافقت حكومة كيشيدا على استقالة كاندا (60 عاما) وسط دعوات من أحزاب المعارضة له بالتنحي بعد الكشف عن المتأخرات الأسبوع الماضي.

واعترف كاندا، وهو مشرع في مجلس النواب ومحاسب ضرائب معتمد، في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي أن شركته تأخرت بشكل متكرر في دفع ضرائب على الممتلكات.

وأصبح كاندا ثالث مسؤول حكومي كبير معين سياسيا يستقيل بسبب فضائح منذ أن أجرى كيشيدا تعديلا على حكومته في سبتمبر/ أيلول، مما وجه ضربة قوية لإدارته التي تواجه انخفاضا في معدلات التأييد الشعبي.

ويعتزم رئيس الوزراء تعيين ريوسي أكازاوا، القائم بأعمال رئيس مجلس أبحاث السياسات التابع للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، ليحل محل كاندا في منصب وزير الدولة للشؤون المالية.

وقال كيشيدا للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء في نفس اليوم: ”إنني أتعامل على محمل الجد مع مسؤوليتي لأنني الذي قمت بتععين كاندا في منصبه“. ”يجب أن أعتذر للشعب“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)