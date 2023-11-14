الحاسوب الياباني الخارق ”فوغاكو“ يتصدر تصنيفين لأجهزة الكمبيوتر العملاقة للمرة الثامنة على التوالي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تم تصنيف ”فوغاكو“ كأقوى كمبيوتر عملاق في العالم في تصنيفين عالميين للمرة السادسة على التوالي منذ ظهوره لأول مرة في يونيو/ حزيران 2020، وفقًا لأحدث التصنيفات التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء.

انخفض تصنيف الحاسوب الياباني من المرتبة الثانية في تصنيف TOP500 إلى المرتبة الرابعة بعد أن تصدر القائمة أربع مرات على التوالي حتى نوفمبر/ تشرين الثاتي 2021. وظل فوغاكو في المركز الثالث في اختبار HPL-AI، الذي يقيس أداء الحوسبة المتعلقة بالتعلم العميق للذكاء الاصطناعي ومهام أخرى.

بدأ العمل على تطوير فوغاكو خلفًا للحاسوب الفائق K في عام 2014.

بدء التشغيل الكامل في مارس/ آذار 2021، تم استخدام فوغاكو حتى الآن لأغراض مثل البحث عن علاجات لفيروس كورونا ومحاكاة انتشار القطيرات المتعلقة بالفيروس، بالإضافة إلى توقع هطول أمطار غزيرة مفاجئة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)