اليابان توافق على تصدير المعدات الدفاعية إلى البلدان المرخصة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- اتفقت الأحزاب الحاكمة في اليابان على نطاق واسع يوم الأربعاء على السماح بتصدير الشكل النهائي من المعدات الدفاعية التي تصنعها الشركات اليابانية بموجب ترخيص من كيانات أجنبية إلى بلدانها.

وبالتالي، دعم الحزب الليبرال الديمقراطي وشريكه الأصغر في الائتلاف، كوميتو، فكرة توسيع نطاق المعدات الدفاعية التي يمكن أن تصدرها اليابان، المعروفة بقواعدها الصارمة بشأن تصدير المعدات الدفاعية.

توصل الثنائي إلى توافق في الآراء في اجتماعهما على مستوى العمل حول هذه القضية، حيث تم أيضًا التعبير عن رأي مفاده أنه يجب أن تكون هناك قيود على نقل معدات الدفاع المرخصة المصدرة إلى الدولة التي جاء منها الترخيص إلى دولة ثالثة.

ومن المتوقع أن يتفق الطرفان على عدم مناقشة ما إذا كان سيتم السماح بالتصدير المباشر للمعدات الدفاعية المصنعة بموجب ترخيص أجنبي إلى دولة ثالثة.

وفقًا للمبادئ التوجيهية لتنفيذ مبادئ اليابان الثلاثة بشأن نقل المعدات الدفاعية، لا يمكن تصدير سوى مكونات المعدات الدفاعية التي حصل كيان أمريكي على ترخيص لها إلى الولايات المتحدة أو أي مكان آخر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)