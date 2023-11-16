اليابان تتطلع إلى فرض قيود على عمليات نقل العمال الأجانب لمدة عامين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تدرس لجنة من الخبراء تقديم المشورة للحكومة اليابانية بمنع العمال الأجانب من تغيير أصحاب العمل لمدة سنة واحدة على الأقل وما يصل إلى عامين بموجب نظام جديد، حسبما علم اليوم الأربعاء.

ولكن في اجتماع اليوم، انقسمت اللجنة حول هذه القضية. وأيد أحد الأعضاء مثل هذا التقييد باعتباره ضروريًا لمعالجة مخاوف الشعب الياباني، في حين عارضه عضو آخر، قائلًا إنه لن يمثل تغييرًا كبيرًا عن النظام الحالي.

ويمنع نظام المتدربين الفنيين الأجانب الحالي المتدربين الأجانب من تغيير أصحاب العمل خلال السنوات الثلاث الأولى من حيث المبدأ. ويقول بعض النقاد إن هذا قد ينتهك حقوقهم الإنسانية.

ومن المقرر أن تضع اللجنة، التي يرأسها أكيهيكو تاناكا، رئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية، تقريرها النهائي حول النظام المتصور بحلول نهاية العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)