اليابان تصوت لصالح قرار مجلس الأمن الذي يدعو لهدن إنسانية عاجلة في غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- رحبت اليابان باعتماد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء قرارا يدعو إلى ”وقف إطلاق نار وممرات إنسانية عاجلة وممتدة“ في قطاع غزة الذي مزقته الحرب، حسبما ذكر كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو اليوم الخميس.

وقال ماتسونو، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، في مؤتمر صحفي: ”ندعو جميع الأطراف إلى التصرف بحسن نية بناءً على القرار“.

وأكد أيضًا أن اليابان بذلت ”جهودًا دبلوماسية مختلفة“، بما في ذلك التنسيق مع أعضاء مجلس الأمن الآخرين، من أجل التصويت على القرار.

ودعا القرار الذي أعدته مالطا إلى ”هدن وممرات إنسانية واسعة النطاق وعاجلة لعدد كاف من الأيام“، وذلك لإفساح المجال أمام إيصال المساعدة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

كما طالب القرار الذي أكد على وضع الأطفال في كل فقرة تقريبا، ”جميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وخصوصا فيما يتعلق بحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال“. ودعا القرار أيضا إلى ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وفصائل أخرى، وخصوصا الأطفال“.

ومن بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، صوتت 12 دولة، من بينها اليابان وفرنسا والصين، لصالح القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا عن التصويت. وهذه هي المرة الأولى التي تتبنى فيها هيئة الأمم المتحدة قرارا يتعلق بالصراع العسكري المستمر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة، والذي بدأ في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)