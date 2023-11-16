اصطدام سيارة بحاجز قرب السفارة الإسرائيلية في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- اصطدمت سيارة بسياج عند تقاطع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في طوكيو صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى إصابة ضابط شرطة مكافحة الشغب في يده اليسرى.

وألقت إدارة شرطة العاصمة القبض على سائق السيارة على الفور، وهو في الخمسينيات من عمره، ويعتقد أنه عضو في جماعة يمينية. وتحقق الشرطة في دوافعه.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه ليس بوسعهم التعليق في الوقت الراهن.

ووضعت الشرطة في حالة تأهب مع وقوع احتجاجات بالقرب من السفارة في الأيام الأخيرة مع اشتداد القتال في غزة بين إسرائيل وحماس.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)