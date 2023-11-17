كيشيدا يلتقي سوك لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

أخبار اليابان

سان فرانسيسكو - (جيجي برس) -- تحدث رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو مع الرئيس الكوري يون سوك يول خلال زيارتهما إلى سان فرانسيسكو للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، حيث ركزا على تعزيز العلاقات بين بلديهما في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك قضايا الأمن في شرق آسيا.

اتفق الزعيمان على ضرورة التنسيق فيما يتعلق بالأوضاع في منطقة المحيط الهندي والهادئ والشرق الأوسط، خاصةً مع انضمام كوريا الجنوبية كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي ابتداءً من العام القادم. وأكدا الحاجة إلى التعاون المشترك للتصدي للتطورات المتعلقة بالصراع الروسي الأوكراني.

كما تطرق الزعيمان إلى التعاون فيما يتعلق بقضية المختطفين اليابانيين على يد كوريا الشمالية، وأيضًا القضايا المتعلقة بالسلاح النووي والإطلاقات الصاروخية المتكررة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)