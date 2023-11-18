حوالي 75% من خريجي الجامعات اليابانية سيحصلون على وظائف في الربيع القادم

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- كشفت تقارير وزارتي العمل والتعليم الصادرة يوم الجمعة أن ما يقرب من 75% من طلاب الجامعات المتوقع تخرجهم في اليابان الربيع المقبل قد حصلوا على فرص عمل.

حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأةل، تلقى 74.8% من الطلاب الباحثين عن عمل عروض عمل غير رسمية، مما يشير إلى ارتفاع بنسبة 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

مصادر مطلعة على الأوضاع أكدت ارتفاع هذه النسبة للعام الثالث على التوالي، مع تعافي الاقتصاد الياباني من تأثيرات جائحة كورونا وتصاعد نقص القوى العاملة.

من جانبه، أكد مسؤول في وزارة العمل أن الشركات تظهر اهتمامًا متزايدًا بالتوظيف، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال المعدل أقل بقليل من النسبة المسجلة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 قبل بداية الوباء، والتي بلغت 76.8%.

ارتفعت نسبة الطلاب الذكور الذين حصلوا على عروض عمل غير رسمية بمقدار 1.2 نقطة إلى 73.9%، في حين ارتفعت نسبة الطالبات بمقدار 0.1 نقطة إلى 75.8%.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)