الحكومة الأمريكية توافق على بيع 200 صاروخ توماهوك لليابان

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- قالت الحكومة الأمريكية يوم الجمعة إنها وافقت على بيع ما يصل إلى 200 صاروخ كروز أمريكي الصنع من طراز توماهوك إلى اليابان مقابل ما يقدر بنحو 2.35 مليار دولار.

وقالت الحكومة الأمريكية في بيان إنها أخطرت الكونغرس بالأمر.

ستستخدم اليابان صواريخ توماهوك في ممارسة قدرات توجيه الضربات المضادة. لقد أوضحت الحكومة اليابانية امتلاكها لقدرات مضادة عندما قامت بمراجعة وثائق الأمن القومي الثلاث الرئيسية للبلاد في العام الماضي.

بالإضافة إلى 200 صاروخ من طراز Block IV Tomahawks التي تمت الموافقة على بيعها هذه المرة، تخطط طوكيو أيضًا للحصول على ما يصل إلى 200 صاروخ من طراز Block V Tomahawks، وهو الإصدار الأحدث من السلاح.

وقالت الحكومة الأمريكية إن ”البيع المقترح سيحسن قدرة اليابان على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير صواريخ أرض-أرض تقليدية طويلة المدى ذات مدى مواجهة كبير يمكنه تحييد التهديدات المتزايدة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)