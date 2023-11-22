فلسطنيون وإسرائيليون يعيشون في اليابان يدعون للسلام في غزة

أخبار اليابان

طوكيو/كيوتو - (جيجي برس)-- مع اشتداد القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، يرغب الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي الذين يعيشون في اليابان في إحلال السلام بين الطرفين المتنازعين.

وقال جبران أحمد (28 عاما)، وهو طالب دراسات عليا فلسطيني في الهندسة المعمارية يدرس في طوكيو، إنه يأمل أن توقف القوات الإسرائيلية هجماتها في أسرع وقت ممكن.

وقال أحمد باليابانية: ”أريد عالماً يستطيع فيه الفلسطينيون والإسرائيليون العيش بكرامة“.

وأضاف أن ”القتلى ليسوا مجرد أرقام“، متذمراً من التقارير الإعلامية التي تميل إلى التركيز على أرقام الضحايا. ”كل شخص مات كان له عائلة، وأولئك الذين تركوا وراءهم سيعيشون في ألم إلى الأبد“.

وفي الوقت نفسه، أعربت باحثة إسرائيلية تبلغ من العمر 45 عاما في جامعة كيوتو عن قلقها إزاء محنة مواطنيها الذين يعانون من الصراع.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)