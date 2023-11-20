الحوثيون يعلنون خطف سفينة شحن تديرها شركة يابانية في البحر الأحمر

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القدس - (جيجي برس) -- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن احتجاز سفينة شحن في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر.

وقالت وزارة النقل اليابانية إن شركة Nippon Yusen K.K أبلغت الوزارة أنه من المعتقد أنه تم الاستيلاء على سفينة الشحن ”غالاكسي ليدر“ المملوكة لشركة بريطانية والمستأجرة من قبل شركة ”نيبون يوسن“ في البحر الأحمر. ولم يكن هناك أي ياباني على متن السفينة.

ودان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ”بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية“ متّهمًا الحوثيين بخطف ”السفينة المملوكة لشركة بريطانية وتديرها شركة يابانية“ بناءً على ”تعليمات إيرانية“.

وأوضح أن ”على متن السفينة 25 فردًا من طاقم من جنسيات مختلفة، بينهم: أوكرانيون وبلغاريون وفيليبينيون ومكسيكيون“ مؤكدًا أنه ”لم يكن هناك أي إسرائيليين“ على متنها.

أعلنت جماعة الحوثي الموالية لإيران أنها ستواصل هجماتها ضد إسرائيل بعد بدء القتال المستمر بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. وهاجمت الجماعة إسرائيل مرارا وتكرارا بالصواريخ والطائرات بدون طيار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)